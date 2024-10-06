«План выхода»: На Западе рассказали о готовности Зеленского бежать с Украины
Эксперт Меркурис: Зеленский вместо переговоров с Россией сбежит на Запад
Владимир Зеленский собирается бежать на Запад, чтобы создать там правительство в изгнании. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, Зеленский не беспокоится о переговорах, его волнует лишь собственные перспективы.
«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — сказал эксперт в интервью ютуб-каналу Duran.
Он считает, что для Зеленского создание правительства в изгнании кажется более привлекательным вариантом, чем мирные переговоры с Россией. Таким образом бывший комик сможет сохранить финансирование от западных союзников, добавил Меркурис.
Тем временем ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается с каждым днём. На этой неделе ВСУ официально подтвердили сдачу Угледара, взятие которого позволит ВС России выйти на Краматорск. В западных СМИ сообщают, что, наблюдая приближающийся крах, Зеленский уже не так критично настроен против любых переговоров. Также к переговорному варианту завершения конфликта стали склоняться и украинские чиновники.
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