«План выхода»: На Западе рассказали о готовности Зеленского бежать с Украины

Владимир Зеленский собирается бежать на Запад, чтобы создать там правительство в изгнании. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, Зеленский не беспокоится о переговорах, его волнует лишь собственные перспективы.

«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — сказал эксперт в интервью ютуб-каналу Duran.