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5 октября, 16:13

«Обречена»: В США сделали неожиданное заявление об Украине

Профессор Миршаймер: Большинство западных политиков смирились с поражением Киева

Большинство западных политиков уже смирились с поражением Украины, однако они боятся говорить об этом публично.

Таким мнением поделился профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.

«Практически все западные политики понимают, что Украина обречена. Но я думаю, что пока очень немногие готовы публично об этом высказаться», — сказал он в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

Политолог отметил, что немногие на Западе готовы сегодня высказаться о своём понимании ситуации. Когда они говорят о мирном договоре, то подразумевают какое-нибудь соглашение, которое заставит Москву капитулировать и отказаться от новых территорий. Миршаймер подчеркнул, что ничего подобного никогда не произойдёт. Профессор также добавил, что внешняя политика Соединённых Штатов и НАТО давно убедила Москву в том, что перед Вашингтоном нельзя показывать слабость.

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Между тем ситуация на фронте для Украины неумолимо ухудшается с каждым днём. На днях ВСУ официально подтвердили сдачу Угледара, взятие которого позволит ВС РФ выйти на Краматорск. В западных СМИ сообщают, что, наблюдая приближающийся крах, Владимир Зеленский уже не так критично настроен против любых переговоров. Также украинские чиновники стали склоняться именно к переговорному варианту завершения конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Наталья Демьянова
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