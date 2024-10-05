«Обречена»: В США сделали неожиданное заявление об Украине

«Практически все западные политики понимают, что Украина обречена. Но я думаю, что пока очень немногие готовы публично об этом высказаться», — сказал он в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

Политолог отметил, что немногие на Западе готовы сегодня высказаться о своём понимании ситуации. Когда они говорят о мирном договоре, то подразумевают какое-нибудь соглашение, которое заставит Москву капитулировать и отказаться от новых территорий. Миршаймер подчеркнул, что ничего подобного никогда не произойдёт. Профессор также добавил, что внешняя политика Соединённых Штатов и НАТО давно убедила Москву в том, что перед Вашингтоном нельзя показывать слабость.