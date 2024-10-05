Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 18:09

«Отношение изменилось»: Запад усилил давление на Зеленского ради переговоров с РФ

El Pais: Запад начал сильнее давить на Зеленского в пользу переговоров с РФ

Страны Запада усилили давление на Киев, чтобы договориться об организации мирных переговоров и завершении украинского конфликта. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Авторы материала напоминают, что Запад не согласовал Владимиру Зеленскому «план победы» и разрешение на нанесение ударов вглубь России дальнобойными ракетами. А кандидат в президенты США Дональд Трамп, подчёркивается в материале, и вовсе «унизил» Зеленского во время их встречи.

«Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в Соединённые Штаты подтверждает смену их отношения», — говорится в публикации.

«Обречена»: В США сделали неожиданное заявление об Украине
«Обречена»: В США сделали неожиданное заявление об Украине

Тем временем ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается с каждым днём. На днях ВСУ официально подтвердили сдачу Угледара, взятие которого позволит ВС России выйти на Краматорск. В западных СМИ сообщают, что, наблюдая приближающийся крах, Зеленский уже не так критично настроен против любых переговоров. Также к переговорному варианту завершения конфликта стали склоняться и украинские чиновники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров