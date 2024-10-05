«Отношение изменилось»: Запад усилил давление на Зеленского ради переговоров с РФ

Страны Запада усилили давление на Киев, чтобы договориться об организации мирных переговоров и завершении украинского конфликта. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Авторы материала напоминают, что Запад не согласовал Владимиру Зеленскому «план победы» и разрешение на нанесение ударов вглубь России дальнобойными ракетами. А кандидат в президенты США Дональд Трамп, подчёркивается в материале, и вовсе «унизил» Зеленского во время их встречи.