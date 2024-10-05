«Отношение изменилось»: Запад усилил давление на Зеленского ради переговоров с РФ
El Pais: Запад начал сильнее давить на Зеленского в пользу переговоров с РФ
Страны Запада усилили давление на Киев, чтобы договориться об организации мирных переговоров и завершении украинского конфликта. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Авторы материала напоминают, что Запад не согласовал Владимиру Зеленскому «план победы» и разрешение на нанесение ударов вглубь России дальнобойными ракетами. А кандидат в президенты США Дональд Трамп, подчёркивается в материале, и вовсе «унизил» Зеленского во время их встречи.
«Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в Соединённые Штаты подтверждает смену их отношения», — говорится в публикации.
Тем временем ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается с каждым днём. На днях ВСУ официально подтвердили сдачу Угледара, взятие которого позволит ВС России выйти на Краматорск. В западных СМИ сообщают, что, наблюдая приближающийся крах, Зеленский уже не так критично настроен против любых переговоров. Также к переговорному варианту завершения конфликта стали склоняться и украинские чиновники.
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