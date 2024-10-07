«Реалии изменились»: Лавров объяснил, с чего начать урегулирование конфликта на Украине
Лавров: Реалии для урегулирования на Украине сильно изменились с 2022 года
Реалии для урегулирования конфликта на Украине претерпели серьёзные изменения с 2022 года, в частности в правовом отношении. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому изданию Newsweek.
«Основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договорённости, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Они предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент на земле. Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане», — констатировал дипломат.
При этом Запад не обсуждает с Киевом восстановление мира в стране, добавил Лавров. Такой вывод можно сделать из того, что Владимир Зеленский по-прежнему не отменил указ, который запрещает вести переговоры с Российской Федерацией, тогда как Вашингтон и союзники по НАТО продолжают оказывать Киеву военную, финансовую и политическую помощь для продолжения конфликта.
Ранее в Кремле оценили перспективы разрешения конфликта на Украине по «немецкому сценарию», публикации о котором стали появляться в западных СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот вариант лишён конструктивной основы.
Life.ru