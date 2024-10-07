Реалии для урегулирования конфликта на Украине претерпели серьёзные изменения с 2022 года, в частности в правовом отношении. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому изданию Newsweek.

«Основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договорённости, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Они предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент на земле. Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане», — констатировал дипломат.

При этом Запад не обсуждает с Киевом восстановление мира в стране, добавил Лавров. Такой вывод можно сделать из того, что Владимир Зеленский по-прежнему не отменил указ, который запрещает вести переговоры с Российской Федерацией, тогда как Вашингтон и союзники по НАТО продолжают оказывать Киеву военную, финансовую и политическую помощь для продолжения конфликта.