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7 октября, 10:54

«Реалии изменились»: Лавров объяснил, с чего начать урегулирование конфликта на Украине

Лавров: Реалии для урегулирования на Украине сильно изменились с 2022 года

Реалии для урегулирования конфликта на Украине претерпели серьёзные изменения с 2022 года, в частности в правовом отношении. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому изданию Newsweek.

«Основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договорённости, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Они предусматривают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент на земле. Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане»,констатировал дипломат.

При этом Запад не обсуждает с Киевом восстановление мира в стране, добавил Лавров. Такой вывод можно сделать из того, что Владимир Зеленский по-прежнему не отменил указ, который запрещает вести переговоры с Российской Федерацией, тогда как Вашингтон и союзники по НАТО продолжают оказывать Киеву военную, финансовую и политическую помощь для продолжения конфликта.

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Ранее в Кремле оценили перспективы разрешения конфликта на Украине по «немецкому сценарию», публикации о котором стали появляться в западных СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот вариант лишён конструктивной основы.

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Юрий Лысенко
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