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4 октября, 09:11

Лавров призвал Запад к возвращению активов и снятию санкций с Афганистана

Западу следует взять ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, а также снять санкции и вернуть Кабулу активы, незаконно присвоенные ранее. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на консультациях по ситуации в азиатском государстве.

«По-моему, нет нужны никого в этом убеждать, очевиден тупик, в который заводит ситуацию вокруг Афганистана циничная политика коллективного Запада. Вашингтон и его союзники, декларируя приверженность международной поддержке афганцев, на деле мешают возрождению афганского государства», — заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что США упорно игнорируют критику со стороны мирового сообщества и продолжают продавливать Афганистан жёсткими санкциями в отношении банковского сектора. Штатам следует взять на себя ответственность за благополучное разрешение постконфликтной ситуации в стране, подытожил министр.

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Напомним, США завершили операцию по выводу войск из Афганистана после 20-летней миссии летом 2021 года. Бегство было настолько спешным, что военные оставили на авиабазах оружие, технику и даже служебных собак. Этот эпизод стал самым позорным моментом в истории Штатов, уверен экс-президент страны Дональд Трамп.

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Life.ru

Мария Любицкая
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