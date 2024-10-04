Лавров призвал Запад к возвращению активов и снятию санкций с Афганистана

Западу следует взять ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, а также снять санкции и вернуть Кабулу активы, незаконно присвоенные ранее. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на консультациях по ситуации в азиатском государстве.

«По-моему, нет нужны никого в этом убеждать, очевиден тупик, в который заводит ситуацию вокруг Афганистана циничная политика коллективного Запада. Вашингтон и его союзники, декларируя приверженность международной поддержке афганцев, на деле мешают возрождению афганского государства», — заявил глава МИД РФ.