Конгресс США вызвал Блинкена на ковёр, припомнив госсекретарю Афганистан

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен получил повестку в комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса. 19 сентября дипломату предстоит дать показания о выводе американских войск из Афганистана, стало известно телеканалу Fox News.

«Комитет проводит это слушание, потому что Госдепартамент играл центральную роль в выводе войск из Афганистана и выполнял функции высшего органа власти во время августовской операции по эвакуации мирных жителей», — сказано в повестке.