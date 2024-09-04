Конгресс США вызвал Блинкена на ковёр, припомнив госсекретарю Афганистан
Fox News: Блинкена вызвали в Конгресс ради показаний об уходе США из Афганистана
Глава Госдепа США Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Department of State
Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен получил повестку в комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса. 19 сентября дипломату предстоит дать показания о выводе американских войск из Афганистана, стало известно телеканалу Fox News.
«Комитет проводит это слушание, потому что Госдепартамент играл центральную роль в выводе войск из Афганистана и выполнял функции высшего органа власти во время августовской операции по эвакуации мирных жителей», — сказано в повестке.
«Письмо счастья» госсекретарю направил председатель комитета Майкл Маккол. Ранее Блинкен уже получал от законодателей аналогичную повестку, но проигнорировал её. В случае повторного неприсутствия главы Госдепа на заседании его обвинят в неуважении к Конгрессу.
США завершили вывод войск из Афганистана после 20-летней миссии летом 2021 года. Бегство было настолько спешным, что военные оставили на авиабазах оружие, технику и даже служебных собак. Этот эпизод стал самым позорным моментом в истории Штатов, уверен экс-президент страны Дональд Трамп.