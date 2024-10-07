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7 октября, 09:41

В Кремле оценили «немецкий сценарий» урегулирования конфликта на Украине

Песков: Заявленный СМИ «немецкий сценарий» для Украины лишён реалистичной основы

Публикации в СМИ о потенциальном урегулировании украинского конфликта по «немецкому сценарию» лишены реалистичной основы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Много сейчас идёт публикаций на этот счёт, много схоластики разной, рассуждений и так далее, но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», — объяснил он.

Речь идёт о публикациях в западных СМИ, где утверждалось будто украинские и западные чиновники рассматривают урегулирование военного конфликта на Украине по «немецкому сценарию». Под этим термином подразумевают, что Незалежную разделят на две части, одна из которых сможет примкнуть к НАТО и будет находиться под контролем Запада, как это было с Германией после Второй мировой войны.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что президент Штатов Джо Байден представит новый план для Украины перед тем, как покинуть свой пост. Как пишут в западных СМИ, действующий глава США хочет сохранить в Вашингтоне коалицию рьяных сторонников Киева, даже если победа на грядущих выборах достанется республиканцу Дональду Трампу.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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