В Кремле оценили «немецкий сценарий» урегулирования конфликта на Украине

Публикации в СМИ о потенциальном урегулировании украинского конфликта по «немецкому сценарию» лишены реалистичной основы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Много сейчас идёт публикаций на этот счёт, много схоластики разной, рассуждений и так далее, но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», — объяснил он.

Речь идёт о публикациях в западных СМИ, где утверждалось будто украинские и западные чиновники рассматривают урегулирование военного конфликта на Украине по «немецкому сценарию». Под этим термином подразумевают, что Незалежную разделят на две части, одна из которых сможет примкнуть к НАТО и будет находиться под контролем Запада, как это было с Германией после Второй мировой войны.