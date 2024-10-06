Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 13:42

«Двусторонний подход»: Стало известно о новом плане Байдена по Украине

Conversation: Байден представит новый план по Украине перед уходом с поста

Администрация Белого дома разработала новый план для Украины перед уходом с поста президента США Джо Байдена. Как сообщает британское издание The Conversation, американский лидер хочет, чтобы в Вашингтоне остались ярые сторонники поддержки Киева в случае, если на предстоящих выборах победит Дональд Трамп.

«Байден теперь принял двусторонний подход к Украине. Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, [Камалой] Харрис и [Владимиром] Зеленским», — говорится в публикации.

Также Байден продолжает работать над выделением военной помощи ВСУ. В частности, он поручил Пентагону перечислить Незалежной все предназначенные средства до конца его президентского срока.

Инсайдеры выдали, когда Байден даст Киеву зелёный свет на удары вглубь России
Инсайдеры выдали, когда Байден даст Киеву зелёный свет на удары вглубь России

Ранее сообщалось, что западные страны усилили давление на Киев. Запад не согласовал Зеленскому «план победы» и разрешение на нанесение ударов вглубь России дальнобойными ракетами. Кроме того, союзники Украины настаивают на переговорах с РФ и прекращении конфликта.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров