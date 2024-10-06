«Двусторонний подход»: Стало известно о новом плане Байдена по Украине

Администрация Белого дома разработала новый план для Украины перед уходом с поста президента США Джо Байдена. Как сообщает британское издание The Conversation, американский лидер хочет, чтобы в Вашингтоне остались ярые сторонники поддержки Киева в случае, если на предстоящих выборах победит Дональд Трамп.

«Байден теперь принял двусторонний подход к Украине. Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, [Камалой] Харрис и [Владимиром] Зеленским», — говорится в публикации.

Также Байден продолжает работать над выделением военной помощи ВСУ. В частности, он поручил Пентагону перечислить Незалежной все предназначенные средства до конца его президентского срока.