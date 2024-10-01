Инсайдеры выдали, когда Байден даст Киеву зелёный свет на удары вглубь России

Президент США Джо Байден будет действовать аккуратно, поэтому до выборов главы государства в Америке Киев не получит разрешения на удары по целям в глубине территории РФ. Однако это может измениться после завершения избирательного процесса. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.