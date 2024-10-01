Инсайдеры выдали, когда Байден даст Киеву зелёный свет на удары вглубь России
AP: Байден позволит Киеву бить вглубь России после выборов в США
Президент США Джо Байден будет действовать аккуратно, поэтому до выборов главы государства в Америке Киев не получит разрешения на удары по целям в глубине территории РФ. Однако это может измениться после завершения избирательного процесса. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.
«Байден слишком осторожен, чтобы дать разрешение до выборов. Но, когда выборы пройдут, он может дать это разрешение», — рассказал источник агентства.
Мнения насчёт ударов ВСУ по целям в глубине российской территории на Западе разделились. В американской разведке осознают опасность такого решения, поэтому призывают Байдена ответить на просьбы Киева отказом. Канцлер Германии Олаф Шольц также не намерен выдавать Украине оружейный «карт-бланш». А вот датский премьер Фредериксен заявила, что ВСУ немедленно должны получить ещё больше оружия без каких-либо ограничений на его использование. При этом она полагает, что конфликт сможет охватить всю Европу. Такого же мнения придерживается и новый генсек НАТО Марк Рютте, заявивший, что Украина должна иметь право бомбить РФ там, где сочтёт нужным.
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