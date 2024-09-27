В американских СМИ появилась информация о том, что некая разведка США призвала президента страны Джо Байдена оставить затею с разрешением Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Политолог Борис Межуев в беседе с Life.ru указал, что это может быть дело рук директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, который в 2005—2008 годах был послом США в Москве.

В Америке огромное количество разведок, но, скорее всего, это рекомендовал господин Бёрнс. Директор ЦРУ, или кто-то с ним связанный решил нажать на тормоз. Поскольку такое сообщение есть, речь идёт о том, что американскому президенту дают возможность сослаться на данную разведку, потому что дать задний ход — сильная инициатива, пояснил Межуев.

Тут дело даже не в Зеленском, а в первую очередь дело в лоббировании Европейского союзника, то есть, это давление агрессивной части Европы. Заседание российского Совбеза об изменении ядерной доктрины прозвучало очень жёстко и, конечно, я думаю, это стало одной из важнейших причин, почему поступила такая рекомендация Борис Межуев Политолог