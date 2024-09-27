Связанный с Россией серый кардинал из ЦРУ мог завернуть «оружейный карт-бланш» ВСУ из-за Путина
Эксперт Межуев увидел руку главы ЦРУ Бёрнса в призыве не разрешать удары по РФ
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / Graeme Jennings
В американских СМИ появилась информация о том, что некая разведка США призвала президента страны Джо Байдена оставить затею с разрешением Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Политолог Борис Межуев в беседе с Life.ru указал, что это может быть дело рук директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, который в 2005—2008 годах был послом США в Москве.
В Америке огромное количество разведок, но, скорее всего, это рекомендовал господин Бёрнс. Директор ЦРУ, или кто-то с ним связанный решил нажать на тормоз. Поскольку такое сообщение есть, речь идёт о том, что американскому президенту дают возможность сослаться на данную разведку, потому что дать задний ход — сильная инициатива, пояснил Межуев.
Тут дело даже не в Зеленском, а в первую очередь дело в лоббировании Европейского союзника, то есть, это давление агрессивной части Европы. Заседание российского Совбеза об изменении ядерной доктрины прозвучало очень жёстко и, конечно, я думаю, это стало одной из важнейших причин, почему поступила такая рекомендация
Наверное, по закрытым каналам кто надо сообщил Бёрнсу о том, что речь идёт о серьёзном. Это не блеф, дело может кончится ядерной войной и вряд ли они захотят рисковать на столько сильно, полагает эксперт.
Ранее в американских СМИ возникла информация о том, что разведка США призывает Белый дом не позволять Киеву наносить удары по российской территории дальнобойным оружием, поскольку это накалит ситуацию до предела, но не поможет Украине улучшить своё положение. Кстати, Уильям Бёрнс ещё в апреле заявил о том, что Киев может капитулировать именно в конце 2024 года.