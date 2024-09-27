Разведка США опасается «смертоносного» ответа России на оружейный карт-бланш ВСУ
NYT: Разведка США призвала не разрешать бить американским оружием вглубь России
Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ
Разведка США считает, что Москва может принять серьезные ответные меры против США и их союзников в случае ударов американским дальнобойным оружием по территории России. Не исключены атаки со смертельным исходом, предупреждает ведомство. Об этом узнала газета The New York Times от источников.
Среди возможных ответов разведка называет активизацию диверсий в Европе. Там не исключают поджоги, а также атаки на европейские и американские военные базы. Разведка полагает, что жертва станет напрасной, поскольку само разрешение Украине не сильно поможет. ВСУ располагают ограниченным количеством оружия и будут ли новые его поставки, неясно.
Напомним, российский лидер Владимир Путин объявил об обновлении ядерной доктрины страны 25 сентября на совещании с членами Совета безопасности РФ. Документ будет дополнен уточнёнными условиями применения ЯО, а список стран, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, — расширен. В Кремле уточнили, что решение Москвы скорректировать стратегическую доктрину является своеобразным предупреждением Западу.