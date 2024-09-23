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23 сентября, 16:01

Премьер-министр Дании призвала разрешить Украине бить вглубь России

Метте Фредериксен. Обложка © ТАСС / ЕРА / NEIL HALL

Метте Фредериксен. Обложка © ТАСС / ЕРА / NEIL HALL

Страны Запада должны полностью снять все запреты для Украины на использование их оружия для атак вглубь российской территории. С таким заявлением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в беседе с Bloomberg.

«Моё предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях. Во время этого конфликта было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях», — сказала она.

Фредериксен также заявила о необходимости минимизировать сроки поставок иностранного оружия Киеву и снять все ограничения на его использование. Она сомневается, что данный конфликт сможет охватить всю Европу.

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Недавно Дания впервые передала Киеву партию артиллерийских установок «Богдана». Страна подписала официальное соглашение с военно-промышленным комплексом Украины. В Дании уверены, что стоит расширять поставки вооружения.

Николай Рюмин
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