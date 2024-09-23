Премьер-министр Дании призвала разрешить Украине бить вглубь России
Метте Фредериксен. Обложка © ТАСС / ЕРА / NEIL HALL
Страны Запада должны полностью снять все запреты для Украины на использование их оружия для атак вглубь российской территории. С таким заявлением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в беседе с Bloomberg.
«Моё предложение таково: давайте прекратим дискуссию о красных линиях. Во время этого конфликта было ошибкой проводить публичную дискуссию о красных линиях», — сказала она.
Фредериксен также заявила о необходимости минимизировать сроки поставок иностранного оружия Киеву и снять все ограничения на его использование. Она сомневается, что данный конфликт сможет охватить всю Европу.
Недавно Дания впервые передала Киеву партию артиллерийских установок «Богдана». Страна подписала официальное соглашение с военно-промышленным комплексом Украины. В Дании уверены, что стоит расширять поставки вооружения.