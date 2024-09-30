Байден распорядился выделить Тайваню 567 миллионов долларов на военную помощь
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Президент США Джо Байден подписал документ о выделении Тайваню 567 миллионов долларов на поставки вооружения и оказание военной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Я поручаю госсекретарю [Энтони Блинкену] распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — указал американский лидер.
В пресс-службе Белого дома уточнили, что это стало последней мерой США по укреплению ВС Тайваня в условиях растущей напряжённости в отношениях с Китаем. При этом в прошлом году американская администрация выделила 345 миллионов долларов на оборону острова — в полтора раза меньше.
А ранее Life.ru писал, что в июне этого года госдепартамент США одобрил продажу Тайваню барражирующих боеприпасов и беспилотников на 360 миллионов долларов. Офис представительства Тайбэя запросил у Вашингтона 720 ракет и 101 систему контроля, а также 291 дрон.