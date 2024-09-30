Байден распорядился выделить Тайваню 567 миллионов долларов на военную помощь

Президент США Джо Байден подписал документ о выделении Тайваню 567 миллионов долларов на поставки вооружения и оказание военной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Я поручаю госсекретарю [Энтони Блинкену] распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — указал американский лидер.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что это стало последней мерой США по укреплению ВС Тайваня в условиях растущей напряжённости в отношениях с Китаем. При этом в прошлом году американская администрация выделила 345 миллионов долларов на оборону острова — в полтора раза меньше.