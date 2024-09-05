«52-й штат»: Эксперт раскрыл роль США в попытке Тайваня стравить Россию и Китай
Эксперт Котков: Тайвань пытается стравить Россию и Китай ради США
Призыв Тайваня к Китаю отобрать у России Дальний Восток сделан ради исполнения давней мечты США, которые стремятся стравить две сверхдержавы. Такого мнения придерживается эксперт по Дальневосточному региону Кирилл Котков. По его словам, Вашингтон хочет нанести Москве поражение чужими руками, причём как Киева, так и Пекина.
«Конечная цель — заставить русских и китайцев уничтожить друг друга. Таким образом Америка не только устранит своих главных соперников, но и сможет получить их ресурсы», — цитирует китаеведа «Царьград».
При этом руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока назвал Тайвань несубъектным образованием, находящимся под управлением американских элит. Эксперт сыронизировал, что это 52-й штат США, если считать Украину 51-м.
Напомним, ранее глава Тайваня Лай Циндэ призвал Китай отобрать Дальний Восток у России. После этого политик получил жёсткий ответ из Госдумы, а в Совфеде его заявление посчитали оскорбительным.
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