Призыв Тайваня к Китаю отобрать у России Дальний Восток сделан ради исполнения давней мечты США, которые стремятся стравить две сверхдержавы. Такого мнения придерживается эксперт по Дальневосточному региону Кирилл Котков. По его словам, Вашингтон хочет нанести Москве поражение чужими руками, причём как Киева, так и Пекина.

«Конечная цель — заставить русских и китайцев уничтожить друг друга. Таким образом Америка не только устранит своих главных соперников, но и сможет получить их ресурсы», — цитирует китаеведа «Царьград».