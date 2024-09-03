Захарова попросила Лая Циндэ не «лаять» в сторону российских территорий

У главы администрации Тайваня Лая Циндэ нет никакого права рассуждать на тему территорий России от лица Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Его мнение Москву совершенно не интересует.

До этого глава администрации Тайваня предложил КНР отобрать у России Дальний Восток. Как заявил Лай Циндэ, изначально эта территория принадлежала Китаю, но была утрачена в результате заключения между Российской империей и Империей Цинь Айгунского договора в 1858 году. Напомним, что данный документ установил русско-цинскую границу по реке Амур.