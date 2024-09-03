Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:07
4875

Захарова попросила Лая Циндэ не «лаять» в сторону российских территорий

У главы администрации Тайваня Лая Циндэ нет никакого права рассуждать на тему территорий России от лица Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Его мнение Москву совершенно не интересует.

«Подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно», — отметила дипломат.

«Оскорбительно»: В Совфеде резко ответили на идею Тайваня отобрать у России Дальний Восток
«Оскорбительно»: В Совфеде резко ответили на идею Тайваня отобрать у России Дальний Восток

До этого глава администрации Тайваня предложил КНР отобрать у России Дальний Восток. Как заявил Лай Циндэ, изначально эта территория принадлежала Китаю, но была утрачена в результате заключения между Российской империей и Империей Цинь Айгунского договора в 1858 году. Напомним, что данный документ установил русско-цинскую границу по реке Амур.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Наталья Афонина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Китай
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров