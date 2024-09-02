«Оскорбительно»: В Совфеде резко ответили на идею Тайваня отобрать у России Дальний Восток
Джабаров счёл оскорбительным предложение Тайваня отобрать у РФ Дальний Восток
Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров осудил слова президента Тайваня Лая Циндэ, который предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток. Сенатор в беседе с «Лентой.ру» назвал эту идею оскорбительной.
«Это даже оскорбительно, что он предлагает Китаю такие идеи. Это говорит о том, что они чувствуют свою безнаказанность. Рано или поздно Тайвань однозначно станет частью Китая — он и сейчас китайская территория де-юре, но де-факто он тоже будет Китаем», — выразил своё мнение Джабаров.
Лая Циндэ уверен, что поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории, то он должен вернуть себе и Дальний Восток, который был утрачен по итогам Айгунского договора в XIX веке. А поскольку КНР не делает этого, Циндэ предполагает, что стране нужен Тайвань не по территориальным, а по политическим причинам.
Напомним, Айгунский договор был заключён между Российской империей и маньчжурской империей Цинь в 1858 году. В результате в состав Российского государства вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края. Пекинский договор 1860 года закрепил за Россией Приморский край. Русско-китайская граница разделена по реке Амур.
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