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2 сентября, 13:56

Лидер Тайваня науськивает Китай на борьбу с Россией за Дальний Восток

Лидер Тайваня Лай Циндэ предложил КНР отобрать Дальний Восток у России

Лай Циндэ на мероприятии, посвящённом 66-й годовщине артиллерийского обстрела Китаем тайваньского острова Цзиньмэнь. Фото © ТАСС / AP / Chiang Ying-ying

Лай Циндэ на мероприятии, посвящённом 66-й годовщине артиллерийского обстрела Китаем тайваньского острова Цзиньмэнь. Фото © ТАСС / AP / Chiang Ying-ying

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю выступить против России и отобрать у неё Дальний Восток, который был утрачен в результате заключения между Российской империей и Империей Цинь Айгунского договора в 1858 году. Об этом пишет портал Newtalk.

«Если это ради территориальной целостности, почему он [Китай] не вернёт земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? Вы могли бы попросить Россию [отдать территории], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — сказал Циндэ, рассуждая о территориальных спорах КНР и Тайваня.

По мнению тайваньского лидера, китайское руководство хочет сломать и подмять под себя сложившийся и основанный на правилах порядок в западной части Тихого океана.

Айгунский договор между Российской Империей и маньчжурской Империей Цинь был заключён 16 мая 1858 года. Этот документ устанавливать русско-цинскую границу по реке Амур.

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Судя по этим заявлениям, вряд ли Лай Циндэ хоть раз задумывался о том, что Китай, возможно, беспокоит тайваньский вопрос из-за того, что на Тайвань периодически приплывают корабли, гружёные доверху американским оружием. Пекин, следуя принципу «одного Китая», никогда не признает независимость региона. КНР считает остров своей частью, а в США думают, что китайское руководство способно установить полный контроль над ним, не сделав ни единого выстрела.

Владимир Озеров
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