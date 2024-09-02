Лидер Тайваня науськивает Китай на борьбу с Россией за Дальний Восток

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю выступить против России и отобрать у неё Дальний Восток, который был утрачен в результате заключения между Российской империей и Империей Цинь Айгунского договора в 1858 году. Об этом пишет портал Newtalk.

«Если это ради территориальной целостности, почему он [Китай] не вернёт земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? Вы могли бы попросить Россию [отдать территории], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — сказал Циндэ, рассуждая о территориальных спорах КНР и Тайваня.

По мнению тайваньского лидера, китайское руководство хочет сломать и подмять под себя сложившийся и основанный на правилах порядок в западной части Тихого океана.