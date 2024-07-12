Ещё шесть американских компаний подпали под санкции Китая

Китай ввёл санкции против шести военно-промышленных компаний США из-за продаж вооружений Тайваню. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства азиатской страны.

Так, под ограничения попали такие американские компании, как: Maritime Tactical Systems, Anduril, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, Summit Technology и LKD Aerospace. Рестрикции подразумевают, в частности, блокировку движимого и недвижимого имущества вышеуказанных корпораций на территории КНР.

В "чёрный список" также попали гендиректор Aerospace Environment Вахид Наваби и глава Anduril Corporation Брайан Шимпф. Кроме того, китайские санкции затронули директоров подразделений вышеперечисленных американских компаний. С сегодняшнего дня им запрещён въезд в Поднебесной, включая Гонконг и Макао. Кроме того, их имущество в КНР отныне заморожено.