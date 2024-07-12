Ещё шесть американских компаний подпали под санкции Китая
Китай ввёл санкции против шести военно-промышленных компаний США из-за Тайваня
Китай ввёл санкции против шести военно-промышленных компаний США из-за продаж вооружений Тайваню. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства азиатской страны.
Так, под ограничения попали такие американские компании, как: Maritime Tactical Systems, Anduril, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, Summit Technology и LKD Aerospace. Рестрикции подразумевают, в частности, блокировку движимого и недвижимого имущества вышеуказанных корпораций на территории КНР.
В "чёрный список" также попали гендиректор Aerospace Environment Вахид Наваби и глава Anduril Corporation Брайан Шимпф. Кроме того, китайские санкции затронули директоров подразделений вышеперечисленных американских компаний. С сегодняшнего дня им запрещён въезд в Поднебесной, включая Гонконг и Макао. Кроме того, их имущество в КНР отныне заморожено.
Ранее Life.ru сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной "красной линией" в американо-китайских отношениях. Лидер Поднебесной также выразил надежду, что слова Байдена о том, что США не поддерживают независимость Тайваня, будут претворены в жизнь.
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