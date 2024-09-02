В ГД жёстко ответили лидеру Тайваня, который "открыл свой вонючий рот", чтобы рассорить Россию и Китай

Это проект того клана людей, которых сейчас называют общим словом глобалисты. И поэтому заявление Тайваня преследует и цель этих людей — хотя бы в чём-то внести раскол между Китаем и Россией, и хотя бы в чём-то постараться навредить отношениям, отвлекая внимание. Это цель всех этих пустых заявлений.