В ГД жёстко ответили лидеру Тайваня, который "открыл свой вонючий рот", чтобы рассорить Россию и Китай
Депутат Матвейчев: Слова лидера Тайваня о ДВ призваны поссорить Россию и Китай
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ. Обложка © ТАСС/AP/
Опрошенные Life.ru депутаты Госдумы жёстко ответили лидеру Тайваня Лаю Циндэ, который предложил КНР отобрать Дальний Восток у России. По мнению парламентариев, такие заявления делаются по «методичке» США с целью внести раздор в крепкие отношения Москвы и Пекина.
Тайваньский режим — это марионетки США, и поэтому они озвучивают американскую методичку. Задача США — поссорить Россию и Китай, вот они и ссорят руками Тайваня. Точнее, ртом. Политика властей Тайваня недальновидна, потому что ставка на США проигрышна. Скоро никакого Тайваня не будет и некому там будет открывать свой вонючий рот.
А депутат Госдумы Олег Леонов напомнил, что Тайвань был отделён от Китая ровно теми же людьми, которые отделяли Украину от России.
Это проект того клана людей, которых сейчас называют общим словом глобалисты. И поэтому заявление Тайваня преследует и цель этих людей — хотя бы в чём-то внести раскол между Китаем и Россией, и хотя бы в чём-то постараться навредить отношениям, отвлекая внимание. Это цель всех этих пустых заявлений.
Напомним, ранее президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю выступать не против острова, а против России и отобрать у неё Дальний Восток.