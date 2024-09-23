Шольц высказал позицию Германии по ударам ВСУ вглубь России

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его правительство не будет ослаблять правила использования немецкого оружия Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Это заявление было сделано накануне встречи с Владимиром Зеленским во время визита Шольца в Нью-Йорк.

Так, канцлер подчеркнул, что Германия не будет снимать ограничения для Киева на использование дальнобойных ракет.

«Это несовместимо с моей личной позицией. <...> Мы не собираемся этого делать. И для этого у нас есть веские причины», — заявил Шольц.

Канцлер Германии акцентировал внимание на том, что принятые меры направлены на соблюдение безопасности и международных норм. Эти ограничения продолжают вызывать дискуссии как в Германии, так и за её пределами.