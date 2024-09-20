Politico: Немцы начинают обращать внимание на упадок экономики страны
Жители Германии начали осознавать серьёзные проблемы, которые угрожают экономике страны. Это стало важным политическим вопросом, сообщает издание Politico.
В статье отмечается приближение четырёх ключевых факторов, вызывающих экономические проблемы. К ним относятся исход крупных предприятий, резкое ухудшение демографической ситуации, разрушение инфраструктуры и нехватка инноваций. Эти обстоятельства представляют собой тревожные сигналы для канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правящей коалиции.
Ранее Олаф Шольц заявил, что начнёт серьёзную борьбу с нелегальной миграцией в стране из-за того, что приезжие всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. В августе приезжий устроил резню на фестивале в городе Золингене, тогда пострадало 11 человек.
wikimedia / Jorge Royan