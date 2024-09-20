Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 03:23

Politico: Немцы начинают обращать внимание на упадок экономики страны

Жители Германии начали осознавать серьёзные проблемы, которые угрожают экономике страны. Это стало важным политическим вопросом, сообщает издание Politico.

В статье отмечается приближение четырёх ключевых факторов, вызывающих экономические проблемы. К ним относятся исход крупных предприятий, резкое ухудшение демографической ситуации, разрушение инфраструктуры и нехватка инноваций. Эти обстоятельства представляют собой тревожные сигналы для канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правящей коалиции.

Отразится и на РФ: Обозреватель подсказал способ сильно ударить по Европе и США
Отразится и на РФ: Обозреватель подсказал способ сильно ударить по Европе и США

Ранее Олаф Шольц заявил, что начнёт серьёзную борьбу с нелегальной миграцией в стране из-за того, что приезжие всё чаще становятся фигурантами уголовных дел. В августе приезжий устроил резню на фестивале в городе Золингене, тогда пострадало 11 человек.

Обложка ©

wikimedia / Jorge Royan

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Германия
  • Олаф Шольц
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров