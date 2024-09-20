Politico: Немцы начинают обращать внимание на упадок экономики страны

В статье отмечается приближение четырёх ключевых факторов, вызывающих экономические проблемы. К ним относятся исход крупных предприятий, резкое ухудшение демографической ситуации, разрушение инфраструктуры и нехватка инноваций. Эти обстоятельства представляют собой тревожные сигналы для канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правящей коалиции.