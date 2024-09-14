Отразится и на РФ: Обозреватель подсказал способ сильно ударить по Европе и США

Экономический обозреватель Юрий Пронько оценил призыв президента России Владимира Путина ограничить поставки ценных природных ресурсов на Запад в ответ на санкции. В беседе с «Царьградом» экономист отметил, что это решение будет сильнейшим ударом по Европе и США, но в то же время может пострадать и сама РФ.

По словам эксперта, любые санкции — это обоюдоострое оружие. Он не стал отрицать, что от российского сырья зависят многие сферы экономики, в том числе авиастроение, атомная энергетика и другие. Но если мы ограничим поставки ресурсов в страны ЕС и Соединённые Штаты, то есть риск урезать себе доходы.

«Более половины титановых сплавов для мировой авиапромышленности производится в России. Однако и для нас это высокодоходные рынки. Ограничения будут иметь негативные последствия для обеих сторон», — подчеркнул Пронько.

Теперь перед РФ стоит главный вопрос, что важнее: наказать Запад или сохранить прибыль. Есть и третий вариант, который позволит стране не потерять в деньгах. Но для этого надо выходить на новые рынки, равнозначные по спросу и платёжеспособности Европе и которые не будут дрожать как осиновый лист от западных санкций. Найдём ли мы такие рынки — покажет время, считает эксперт.