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13 сентября, 23:29

Отразится и на РФ: Обозреватель подсказал способ сильно ударить по Европе и США

Обозреватель Пронько: Ограничение экспорта сырья навредит экономике США и ЕС

Экономический обозреватель Юрий Пронько оценил призыв президента России Владимира Путина ограничить поставки ценных природных ресурсов на Запад в ответ на санкции. В беседе с «Царьградом» экономист отметил, что это решение будет сильнейшим ударом по Европе и США, но в то же время может пострадать и сама РФ.

По словам эксперта, любые санкции — это обоюдоострое оружие. Он не стал отрицать, что от российского сырья зависят многие сферы экономики, в том числе авиастроение, атомная энергетика и другие. Но если мы ограничим поставки ресурсов в страны ЕС и Соединённые Штаты, то есть риск урезать себе доходы.

«Более половины титановых сплавов для мировой авиапромышленности производится в России. Однако и для нас это высокодоходные рынки. Ограничения будут иметь негативные последствия для обеих сторон», — подчеркнул Пронько.

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Теперь перед РФ стоит главный вопрос, что важнее: наказать Запад или сохранить прибыль. Есть и третий вариант, который позволит стране не потерять в деньгах. Но для этого надо выходить на новые рынки, равнозначные по спросу и платёжеспособности Европе и которые не будут дрожать как осиновый лист от западных санкций. Найдём ли мы такие рынки — покажет время, считает эксперт.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин предложил ограничить поставки урана, титана и никеля на мировой рынок. При этом глава государства подчеркнул о важности сделать это без вреда для страны. Он призвал членов кабмина «подумать над определёнными ограничениями поставок на внешний рынок» указанных видов сырья и других товаров.

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khiagda.armz.ru

Алёна Зиновьева
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