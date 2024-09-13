Шольц попал под двойной удар из-за 14 миллионов мигрантов в Германии Шольц оказался под «ударом» оппозиции Германии из-за новых мер для мигрантов 13 сентября, 08:48 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС /АР

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что начнёт серьёзную борьбу с нелегальной миграцией в стране из-за того, что приезжие всё чаще становятся фигурантами уголовных дел, в том числе терактов. Однако оппозиция в Германии обвинила политика в мягкотелости и нежелании идти на решительные меры. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, в августе лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы быстрее выслать из страны всех нелегальных мигрантов. Партия также предложила не только ужесточить контроль на границах, но и перестать принимать всех подряд беженцев, в том числе прибывающих через территорию третьих стран. Мерц подчеркнул, что бессмысленно бороться с мигрантами, если за месяц их высылается ровно столько, сколько вновь въезжает в ФРГ.

Шольц не стал поддерживать инициативы ХДС и все обсуждения в бундестаге по вопросам миграционной политики были резко свёрнуты. Мерц выразил недовольство и подчеркнул, что сейчас немецкие власти фактически признаются в нежелании решать проблемы. Сейчас в ФРГ около 14 миллионов иностранцев. Многие из них приехали из Сирии или стран Африки, а также 1,2 миллиона человек — с Украины. Более 100 тысяч мигрантов вообще не имеют гражданства.

Германия пытается ужесточить контроль на границах, за последний год обнаружено 52 тысячи случаев нелегального въезда в страну. Глава МВД Нэнси Фезер не раз говорила, что немцев пора защищать от «исламистского террора и серьёзной транснациональной преступности». Однако соседние с Германией страны недовольны строгими мерами и считают, что это противоречит политике Евросоюза.

В итоге Шольц оказался в скользкой ситуации между двух огней. Оппозиция в Германии обвиняет его в недостаточном реагировании на проблему с мигрантами, а зарубежные политики критикуют за жёсткий контроль на границах. При этом само немецкое население тоже устало от преступлений, совершаемых беженцами, поэтому рейтинг партии Шольца неуклонно падает в сравнении с растущей популярностью ХДС, что грозит стране масштабным политическим кризисом.

Напомним, в Германии растёт недовольство большим числом мигрантов и связанных с ними преступлений. Так, в августе 26-летний сириец, прибывший в ФРГ в 2022 году в статусе беженца, устроил резню в городе Золингене, тогда пострадало 11 человек, а трое были убиты. Шольц пообещал активнее депортировать мигрантов из Германии. Также в стране запретили носить ножи после случившегося теракта.

Авторы Татьяна Миссуми