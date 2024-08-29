Германия запретила ношение ножей после теракта в Золингене

В ответ на недавний теракт в Золингене власти Германии внедрят жёсткие меры по запрету ношения ножей в общественных местах. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила об этом на пресс-конференции, которая транслировалась через государственный YouTube-канал Phoenix.

По её словам, ножи будут запрещены на фестивалях, спортивных мероприятиях и других массовых событиях. Для профессиональных нужд, таких как работа актёров и поваров, предусмотрены исключения.

Она также подчеркнула, что меры по ограничению ношения ножей будут распространены на транспортные узлы, включая вокзалы и транспортные средства дальнего следования. Однако окончательное решение по этому поводу останется за правительствами федеральных земель.