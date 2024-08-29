Германия запретила ношение ножей после теракта в Золингене
МВД Германии: Запрещено ношение ножей на мероприятиях после теракта в Золингене
В ответ на недавний теракт в Золингене власти Германии внедрят жёсткие меры по запрету ношения ножей в общественных местах. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила об этом на пресс-конференции, которая транслировалась через государственный YouTube-канал Phoenix.
По её словам, ножи будут запрещены на фестивалях, спортивных мероприятиях и других массовых событиях. Для профессиональных нужд, таких как работа актёров и поваров, предусмотрены исключения.
Она также подчеркнула, что меры по ограничению ношения ножей будут распространены на транспортные узлы, включая вокзалы и транспортные средства дальнего следования. Однако окончательное решение по этому поводу останется за правительствами федеральных земель.
Кроме того, министр объявила о планах по усилению борьбы с исламизмом, включая использование искусственного интеллекта и систем распознавания лиц. Важной частью новой стратегии станет борьба с незаконной миграцией: ускоренная высылка тех, кто не имеет права на пребывание в Германии, а также лишение статуса беженца для тех, кто без уважительной причины покидает страну. Также будет создана специальная рабочая группа для упрощения процедур высылки нелегальных мигрантов.
Напомним, после нападения неизвестного в немецком Золингене число пострадавших возросло до 11 человек. В результате атаки на празднике, посвящённом 650-летию города, погибло три человека. Недавно стало известно, что подозреваемый, совершивший нападение, сам сдался полиции. Им оказался 26-летний сириец, который прибыл в Германию в 2022 году в статусе беженца.
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