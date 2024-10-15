«План победы» Владимира Зеленского, который он продемонстрировал западным союзникам во время визита в Соединённые Штаты, теперь является планом капитуляции. Об этом заявил немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком. По его мнению, Украина вместе с Западом давно уже проиграла.

«Если бы Джо Байден и Борис Джонсон не помешали мирному соглашению между Украиной и Россией в 2022 году, более миллиона украинцев были бы живы», — отметил он у себя на странице в соцсетях.