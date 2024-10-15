В Германии «план победы» Зеленского назвали планом капитуляции
Бизнесмен Дотком: План победы Зеленского стал планом капитуляции
«План победы» Владимира Зеленского, который он продемонстрировал западным союзникам во время визита в Соединённые Штаты, теперь является планом капитуляции. Об этом заявил немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком. По его мнению, Украина вместе с Западом давно уже проиграла.
«Если бы Джо Байден и Борис Джонсон не помешали мирному соглашению между Украиной и Россией в 2022 году, более миллиона украинцев были бы живы», — отметил он у себя на странице в соцсетях.
Ранее с основными положениями плана экс-комика уже ознакомился заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев. По его словам, главный акцент в этом документе сделан на приглашении Украины в НАТО. До этого в США отмечали, что план является «проигрышной авантюрой». Первая причина, по словам аналитиков, связана с отсутствием реалистичной стратегии достижения военных целей.
Telegram/Zelenskiy / Official