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15 октября, 18:18

В Германии «план победы» Зеленского назвали планом капитуляции

Бизнесмен Дотком: План победы Зеленского стал планом капитуляции

«План победы» Владимира Зеленского, который он продемонстрировал западным союзникам во время визита в Соединённые Штаты, теперь является планом капитуляции. Об этом заявил немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком. По его мнению, Украина вместе с Западом давно уже проиграла.

«Если бы Джо Байден и Борис Джонсон не помешали мирному соглашению между Украиной и Россией в 2022 году, более миллиона украинцев были бы живы», — отметил он у себя на странице в соцсетях.

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Ранее с основными положениями плана экс-комика уже ознакомился заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев. По его словам, главный акцент в этом документе сделан на приглашении Украины в НАТО. До этого в США отмечали, что план является «проигрышной авантюрой». Первая причина, по словам аналитиков, связана с отсутствием реалистичной стратегии достижения военных целей.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Мышляева
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