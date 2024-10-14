В ОП раскрыли, когда Зеленский поделится с украинцами хвалёным «планом победы»
В ОП подтвердили, что Зеленский представит «план победы» 16 октября в Раде
Советник Владимира Зеленского Сергей Лещенко подтвердил, что у главы киевского режима запланировано выступление в Верховной раде 16 октября, на котором он наконец представит общественности свой «план победы».
«В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление «плана победы», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, с основными положениями плана Зеленского уже ознакомился заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев. По его словам, главный акцент в этом смехотворном документе сделан на приглашении Украины в НАТО.
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