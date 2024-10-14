В ОП раскрыли, когда Зеленский поделится с украинцами хвалёным «планом победы»

Советник Владимира Зеленского Сергей Лещенко подтвердил, что у главы киевского режима запланировано выступление в Верховной раде 16 октября, на котором он наконец представит общественности свой «план победы».

«В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление «плана победы», — написал он в телеграм-канале.