Медведев разнёс в пух и прах «план победы» Зеленского
Медведев высмеял «план победы» Зеленского, состоящий из одного пункта
«План победы» Украины публично высмеял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что идея Владимира Зеленского состоит из одного пункта: «Приглашение Украины в НАТО».
Зампред Совбеза назвал главу киевского режима «больным наркоублюдком». По его словам, Украине осталось не так много времени и через десять лет её уже выбросят на помойку, после того как члены альянса подвергнут её длительному извращённому насилию и издевательствам.
«Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень члены альянса подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку» — написал Дмитрий Медведеев в своём Telegram.
Ранее зампред Совбеза России высказался по поводу идеи нападения на Белоруссию. Он отметил, что если Киев зайдёт на территорию данной республики, то Москва будет вправе использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО). С такой просьбой к РФ сможет обратиться президент Александр Лукашенко и Россия ему не откажет, добавил Медведев.
Life.ru