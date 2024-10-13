Медведев разнёс в пух и прах «план победы» Зеленского

«План победы» Украины публично высмеял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что идея Владимира Зеленского состоит из одного пункта: «Приглашение Украины в НАТО».

Зампред Совбеза назвал главу киевского режима «больным наркоублюдком». По его словам, Украине осталось не так много времени и через десять лет её уже выбросят на помойку, после того как члены альянса подвергнут её длительному извращённому насилию и издевательствам.

«Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень члены альянса подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку» — написал Дмитрий Медведеев в своём Telegram.