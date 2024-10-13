«Каждому — в рыло!»: Медведев предложил новый церемониал для финских дипломатов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил бить финских дипломатов по лицу при встрече. Так он отреагировал на идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака, который призвал портить автомобили дипломатов из РФ.

«Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак (да, так!) призвал «повреждать автомобили российских дипломатов». Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии – в рыло!» — написал Медведев в личном телеграм-канале.