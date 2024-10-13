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13 октября, 10:05
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«Каждому — в рыло!»: Медведев предложил новый церемониал для финских дипломатов

Медведев предложил бить финских дипломатов в лицо при встрече

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил бить финских дипломатов по лицу при встрече. Так он отреагировал на идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака, который призвал портить автомобили дипломатов из РФ.

«Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак (да, так!) призвал «повреждать автомобили российских дипломатов». Слушайте, давайте не поддаваться на провокации! Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии – в рыло!»написал Медведев в личном телеграм-канале.

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Напомним, 6 октября сотрудник финского Внешнеполитического института Салониус-Пастернак выложил в социальную сеть видео с машиной российского дипломата и обвинил её владельца в участии в военных преступлениях. После этого он призвал заливать автомобили дипкорпуса РФ краской.

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Юрий Лысенко
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