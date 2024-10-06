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Регион
6 октября, 15:53

В Финляндии призвали заливать краской автомобили российских дипломатов

Посольство РФ: В Финляндии призывают портить автомобили российских дипломатов

В Финляндии начали призывать повреждать автомобили российских дипломатов, выливая на служебные машины краску. Об этом сообщил сотрудник Внешнеполитического института европейской страны Чарли Салониус-Пастернак.

«Я снова публикую это видео и ещё раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», – написал Салониус-Пастернак в соцсети X. Он сопроводил пост видео с призывом испортить одну из машин дипломатов.

В посольстве РФ в Финляндии отметили, что этот призыв «переходит все границы». Российские дипломаты призвали власти страны задуматься, в какие последствия может вылиться «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии». Также в дипмиссии задались вопросом, каких ещё призывов стоит ожидать.

«Сжигать русские книги и картины [художника Ильи] Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Всё это уже было в истории и это — её черные страницы», — указано в заявлении.

Финская полиция проводит проверку безопасности на территории посольства РФ
Финская полиция проводит проверку безопасности на территории посольства РФ

Ранее Life.ru рассказывал, что в Финляндии разгорелся скандал после сорванного матча первой лиги местного чемпионата между ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари. В ходе встречи болельщики оскорбляли двух российских футболистов «Яро» Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко. В Посольстве РФ указали на критический уровень русофобских настроений в европейской стране.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Нарыкова
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