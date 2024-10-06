В Финляндии призвали заливать краской автомобили российских дипломатов

В Финляндии начали призывать повреждать автомобили российских дипломатов, выливая на служебные машины краску. Об этом сообщил сотрудник Внешнеполитического института европейской страны Чарли Салониус-Пастернак.

«Я снова публикую это видео и ещё раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», – написал Салониус-Пастернак в соцсети X. Он сопроводил пост видео с призывом испортить одну из машин дипломатов.

В посольстве РФ в Финляндии отметили, что этот призыв «переходит все границы». Российские дипломаты призвали власти страны задуматься, в какие последствия может вылиться «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии». Также в дипмиссии задались вопросом, каких ещё призывов стоит ожидать.