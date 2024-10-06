В Финляндии призвали заливать краской автомобили российских дипломатов
Посольство РФ: В Финляндии призывают портить автомобили российских дипломатов
В Финляндии начали призывать повреждать автомобили российских дипломатов, выливая на служебные машины краску. Об этом сообщил сотрудник Внешнеполитического института европейской страны Чарли Салониус-Пастернак.
«Я снова публикую это видео и ещё раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», – написал Салониус-Пастернак в соцсети X. Он сопроводил пост видео с призывом испортить одну из машин дипломатов.
В посольстве РФ в Финляндии отметили, что этот призыв «переходит все границы». Российские дипломаты призвали власти страны задуматься, в какие последствия может вылиться «дальнейшее безответственное раздувание антироссийской истерии». Также в дипмиссии задались вопросом, каких ещё призывов стоит ожидать.
«Сжигать русские книги и картины [художника Ильи] Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Всё это уже было в истории и это — её черные страницы», — указано в заявлении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Финляндии разгорелся скандал после сорванного матча первой лиги местного чемпионата между ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари. В ходе встречи болельщики оскорбляли двух российских футболистов «Яро» Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко. В Посольстве РФ указали на критический уровень русофобских настроений в европейской стране.
ТАСС / Александр Демьянчук