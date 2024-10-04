В Финляндии прервали матч из-за травли российских футболистов

В Финляндии прервали футбольный матч между командами TPS из Турку и Jaro из Пиетарсаари из-за того, что болельщики выкрикивали оскорбления в адрес российских спортсменов. Об этом сообщает Yle.

«Футбольный матч Первой лиги между командами «ТПС» из Турку и «Яро» из Пиетарсаари, состоявшийся в четверг, 3 октября, был прерван в конце первого тайма из-за выкриков болельщиков. Объектами оскорблений стали игроки «Яро» Сергей Лазарев и Сергей Ерёменко», — указано в материале.

Директор TPS Ким Экроос извинился за поведение болельщиков. На матче также присутствовал спортивный директор Jaro Тобиас Странд. Он отметил, что не слышал, какие именно оскорбления выкрикивали зрители. Охрана определила, откуда доносились агрессивные комментарии, и увела со стадиона семь человек.

«Команды должны понести серьёзное наказание, которое действительно ощущается. Одним из вариантов может быть проведение следующего домашнего матча без зрителей. Так поступают на международном уровне», — пояснил Странд.

Лазарев является гражданином России, а Ерёменко имеет два паспорта — финский и российский. Спортсмен родился в европейской стране в 1999 году, в 2018 году он сменил спортивное гражданство, так как хотел играть за сборную РФ.