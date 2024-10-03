Гашек снова набросился на российских хоккеистов и обвинил НХЛ в нескончаемых потерях ВСУ

Чешский экс-голкипер Доминик Гашек опять решил побороться с НХЛ (Национальная хоккейная лига), чтобы добиться запрета российских спортсменов. У себя в социальных сетях он написал, что хоккеисты из РФ являются рекламой специальной военной операции (СВО), поэтому лига виновата в потерях людей на фронте.

«К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции. НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней!» — говорится в его сообщении.