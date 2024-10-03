Гашек снова набросился на российских хоккеистов и обвинил НХЛ в нескончаемых потерях ВСУ
Гашек: В новом сезоне НХЛ будет рекламой спецоперации на Украине
Чешский экс-голкипер Доминик Гашек опять решил побороться с НХЛ (Национальная хоккейная лига), чтобы добиться запрета российских спортсменов. У себя в социальных сетях он написал, что хоккеисты из РФ являются рекламой специальной военной операции (СВО), поэтому лига виновата в потерях людей на фронте.
«К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции. НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней!» — говорится в его сообщении.
Спортсмен подчеркнул, что это связано с присутствием в клубах НХЛ российских игроков. Гашек отметил, что каждый гражданин, если он не является диссидентом, — рекламирует действия своей страны.
Ещё в январе Доминик Гашек набросился на НХЛ за то, что организация не ввела санкции в отношении играющих в лиге россиян. Прошлой осенью он назвал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «рекламой России». Кроме того, он считает, что лига должна выплачивать миллиарды Незалежной, пока в её составах играют российские хоккеисты.
ТАСС / Алексей Филиппов