Российских фигуристов не допустили до международных турниров
ТАСС: ISU продлил отстранение спортсменов из России от международных соревнований
Спортсменов из России не допустили до участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом журналистам сообщил источник в организации после итогов заседания совета, которое проходило 27-28 сентября.
«Заседание закончилось, решения об участии россиян в международных стартах не принято», — приводит ТАСС слова представителя ISU.
При этом «Матч ТВ» передаёт, что вопрос о допуске рассматривался, но решение о допуске принято не было. Поэтому коммюнике по отстранению спортсменов из РФ от международных соревнований в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте остаётся в силе.
Ранее Life.ru сообщал, что ISU обсудит возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Также выяснилось, что будет рассмотрен вопрос о квалификации на Олимпиаду в 2026 году. Тем временем трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ISU допустил россиян к соревнованиям летом, сейчас обсуждаются детали возвращения.
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