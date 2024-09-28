Российских фигуристов не допустили до международных турниров

Спортсменов из России не допустили до участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом журналистам сообщил источник в организации после итогов заседания совета, которое проходило 27-28 сентября.

«Заседание закончилось, решения об участии россиян в международных стартах не принято», — приводит ТАСС слова представителя ISU.

При этом «Матч ТВ» передаёт, что вопрос о допуске рассматривался, но решение о допуске принято не было. Поэтому коммюнике по отстранению спортсменов из РФ от международных соревнований в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте остаётся в силе.