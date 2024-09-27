Роднина заявила, что российских фигуристов-юниоров уже допустили к международным турнирам

Российских фигуристов-юниоров допустили на международные соревнования. Решение ещё летом принял международный союз конькобежцев (ISU). На ближайшем совете ISU обсудят все детали возвращения спортсменов, сообщила РИА «Новости» трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили ещё летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», — сказала Роднина.

Заседание совета ISU проведут с 27 по 28 сентября. Последние два года союз выделял квоты для участия юниоров из РФ в серии Гран-при по фигурному катанию в случае принятия решения об их допуске.