Роднина заявила, что российских фигуристов-юниоров уже допустили к международным турнирам
Роднина: ISU допустил россиян к соревнованиям летом, сейчас обсуждаются детали
Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российских фигуристов-юниоров допустили на международные соревнования. Решение ещё летом принял международный союз конькобежцев (ISU). На ближайшем совете ISU обсудят все детали возвращения спортсменов, сообщила РИА «Новости» трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.
«Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили ещё летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», — сказала Роднина.
Заседание совета ISU проведут с 27 по 28 сентября. Последние два года союз выделял квоты для участия юниоров из РФ в серии Гран-при по фигурному катанию в случае принятия решения об их допуске.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что российским фигуристам только могут открыть дорогу на международные турниры. По данным СМИ, если решение окажется положительным, спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, начиная с нового сезона.