Российским фигуристам могут открыть дорогу на международные турниры

На предстоящем заседании Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит возможность возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Как сообщает РИА «Новости», этот вопрос будет ключевым на встрече.

Если решение окажется положительным, российские фигуристы и конькобежцы смогут принять участие в международных турнирах, начиная с нового сезона. Также будет рассмотрен вопрос о квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев подтвердил в беседе с «Матч ТВ» эту информацию, и заявил, что российская сторона надеется на хорошие новости.