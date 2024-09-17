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17 сентября, 09:35

«Спорт обеднел»: Олимпийский чемпион высказался о российских лыжниках

Лыжник Клебо заявил, что скучает по состязаниям с российскими спортсменами

Йоханнес Клебо. Обложка © ТАСС / Maxim Thore

Йоханнес Клебо. Обложка © ТАСС / Maxim Thore

Норвежский пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал, что заскучал, без соревнований против российских спортсменов. Его слова приводит издание Nettavisen.

«Конечно, очень обидно, что российские спортсмены не допускаются к турнирам. Мы все знаем, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много ярких дуэлей. Я скучаю по этим напряженным поединкам», — отметил лыжник.

Клебо добавил, что надеется на скорейшее возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские лыжники всё чаще получают тёплые слова от норвежских коллег. Иностранцы выражают надежду на скорейшее появление россиян в списках международных состязаний.

Николай Рюмин
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