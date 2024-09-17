«Спорт обеднел»: Олимпийский чемпион высказался о российских лыжниках
Лыжник Клебо заявил, что скучает по состязаниям с российскими спортсменами
Йоханнес Клебо. Обложка © ТАСС / Maxim Thore
Норвежский пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал, что заскучал, без соревнований против российских спортсменов. Его слова приводит издание Nettavisen.
«Конечно, очень обидно, что российские спортсмены не допускаются к турнирам. Мы все знаем, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много ярких дуэлей. Я скучаю по этим напряженным поединкам», — отметил лыжник.
Клебо добавил, что надеется на скорейшее возвращение российских спортсменов на международные соревнования.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские лыжники всё чаще получают тёплые слова от норвежских коллег. Иностранцы выражают надежду на скорейшее появление россиян в списках международных состязаний.