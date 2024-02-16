Лыжник Большунов заявил, что в Норвегии ждут возвращения российских спортсменов

Трижды олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о том, что получает множество сообщений из Норвегии о том, что там с нетерпением ждут возвращения россиян в международные соревнования. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"С каждым днём всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: "Мы ждём тебя в Тронхейме". Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днём всё больше и больше их становится", — поделился спортсмен.

Большунову 27 лет. За свою карьеру он трижды выигрывал Олимпийские игры, четыре раза брал серебро и дважды — бронзу, а также становился чемпионом мира и дважды — обладателем Кубка мира. В нынешнем сезоне у него победная серия из 20 индивидуальных гонок подряд — 17 из них на Кубке России и три на Спартакиаде.