"В 10 метрах от смерти": Отец лыжника Большунова чудом спасся во время прилёта по его дому под Брянском

Дом отца российского лыжника и олимпийского чемпиона Александра Большунова был повреждён во время обстрела со стороны ВСУ Брянской области.

"Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от неё буквально в 10 метрах", — рассказал отец спортсмена в интервью "Чемпионату".

Он добавил, что по счастливой случайности в тот день в доме никого не было кроме него. Украинский снаряд прилетел во двор, мужчину не зацепило, а вот фасад здания пострадал. Сейчас Большунов-старший живёт с семьёй в другом месте, но перед отъездом успел отремонтировать стены. Мужчина очень переживает, что будет новый прилёт. Ведь этот дом он построил своими руками и там выросли его дети.