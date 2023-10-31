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31 октября, 17:29

"В 10 метрах от смерти": Отец лыжника Большунова чудом спасся во время прилёта по его дому под Брянском

Отец лыжника Большунова рассказал о снаряде ВСУ, упавшем у его дома под Брянском

<p>Александр Большунов. Фото © ТАСС / EPA /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>KIMMO BRANDT</p>

Александр Большунов. Фото © ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT

Дом отца российского лыжника и олимпийского чемпиона Александра Большунова был повреждён во время обстрела со стороны ВСУ Брянской области.

"Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от неё буквально в 10 метрах", — рассказал отец спортсмена в интервью "Чемпионату".

Он добавил, что по счастливой случайности в тот день в доме никого не было кроме него. Украинский снаряд прилетел во двор, мужчину не зацепило, а вот фасад здания пострадал. Сейчас Большунов-старший живёт с семьёй в другом месте, но перед отъездом успел отремонтировать стены. Мужчина очень переживает, что будет новый прилёт. Ведь этот дом он построил своими руками и там выросли его дети.

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Ранее сообщалось, что храм Николая Чудотворца в Брянской области подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины. ВСУ выпустили около десятка снарядов по посёлку Белая Берёзка. Жертв в результате атаки нет.

Татьяна Миссуми
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  • Брянская область

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