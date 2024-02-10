Большунов и Батманова выиграли первые золотые медали Спартакиады

Трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, проходящей в Тюмени.

Большунов прошёл дистанцию в 20 км за 52 минуты 30,7 секунды. На втором месте в тройке лучших расположился Илья Семиков (отставание — 1,5 секунды). Третье место занял Артём Мальцев (+3,9). Первую половину дистанции спортсмены бегали классическим стилем, а вторую — коньковым.

А биатлонистка Анастасия Батманова одержала победу в спринтерской гонке на этапе Всероссийской зимней Спартакиады в Златоусте. Она пробежала 7,5 км с результатом 22 минуты 56,1 секунды и ни разу не промахнулась по мишеням на двух огневых рубежах. Второе место заняла Виктория Сливко (отставание — 3,5; 1 промах). Третье место досталось Анастасии Гореевой (+5,1; 1)