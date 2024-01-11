Большунов выиграл 13-ю лыжную гонку подряд на Кубке России

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Примечательно, что для Большунова эта победа стала 13-й по счёту за этапы Кубка России. Пятый этап завершится в воскресенье, 14 января, тогда за день до этого стартуют мужская и женская спринтерские гонки.