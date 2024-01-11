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11 января, 13:36

Большунов выиграл 13-ю лыжную гонку подряд на Кубке России

Большунов выиграл лыжную гонку на 15 км на пятом этапе Кубка России в Казани

Лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Трёхкратный олимпийский чемпион сумел преодолеть заявленную дистанцию за 34 минуты 56,5 секунды. Вторым гонку завершил Артём Мальцев (отставание — 46,9 секунды), третьим — Савелий Коростелёв (+53,1).

Примечательно, что для Большунова эта победа стала 13-й по счёту за этапы Кубка России. Пятый этап завершится в воскресенье, 14 января, тогда за день до этого стартуют мужская и женская спринтерские гонки.

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Ранее Лайф писал, что в октябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение о продлении санкций в отношении спортсменов из России на сезон 2023/2024.

Ян Поланин
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