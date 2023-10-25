FIS продлила отстранение российских лыжников на сезон 2023/2024

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила действие санкций в отношении спортсменов из РФ на сезон 2023/2024. Об этом член правления FIS Эрик Рёсте сообщил норвежскому телеканалу NRK.

"Встреча закончилась. Без изменений. Решение годичной давности остаётся в силе", — прокомментировал результаты собрания федерации Рёсте.

В мае совет федерации продлил отстранение от участия в соревнованиях под эгидой FIS атлетов из РФ и Белоруссии. А 29 сентября шведская газета Aftonbladet опубликовала заявление менеджера федерации лыжного спорта Швеции Ларса Оберга, который сообщил, что FIS оставит в силе отстранение россиян от международных состязаний.