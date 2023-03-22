Международная федерация запретила спортсменам смазывать лыжи фтором

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) запретили использование фторсодержащей смазки для подготовки лыж. Как указано на сайте FIS, запрет начинает действовать с сезона 2023/2024.

В пресс-релизе федерации сказано, что теперь она будет проводить тестирование на предмет наличия фтора на лыжах на всех мероприятиях "высшего уровня". Проверка на соревнованиях "низшего уровня" будет проводиться на случайной основе.

"Мы рады, что теперь мы можем полностью реализовать запрет на фторный воск на наших основных конкурсах. Это ключевой шаг в обеспечении целостности соревнований и минимизации воздействия неблагоприятных последствий продукта на здоровье и окружающую среду", — сказал вице-президент FIS Роман Кумпост.