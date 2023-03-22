Международная федерация запретила спортсменам смазывать лыжи фтором
FIS и IBU запретили применение фторсодержащей смазки для лыж
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) запретили использование фторсодержащей смазки для подготовки лыж. Как указано на сайте FIS, запрет начинает действовать с сезона 2023/2024.
В пресс-релизе федерации сказано, что теперь она будет проводить тестирование на предмет наличия фтора на лыжах на всех мероприятиях "высшего уровня". Проверка на соревнованиях "низшего уровня" будет проводиться на случайной основе.
"Мы рады, что теперь мы можем полностью реализовать запрет на фторный воск на наших основных конкурсах. Это ключевой шаг в обеспечении целостности соревнований и минимизации воздействия неблагоприятных последствий продукта на здоровье и окружающую среду", — сказал вице-президент FIS Роман Кумпост.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) выразил готовность в перспективе вести переговоры о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям по примеру фехтования, но "время для этого ещё не пришло". В союзе напомнили, что обстоятельства, которые стали причиной принятия решения об отстранении биатлонистов, не изменились.
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