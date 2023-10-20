Регион

Уведомления отключены

20 октября, 14:29

МОК попытался оправдаться и признал, что ОИ не имеют отношения к правам человека

МОК не согласен с Путиным, что санкции против атлетов из РФ — это дискриминация

Международный олимпийский комитет (МОК) не считает этнической дискриминацией санкции в отношении российских спортсменов. Об этом пишет France Press, ссылаясь на заявление организации в ответ на слова президента РФ Владимира Путина.

"Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. <…> Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией", — говорится в обращении МОК.

По мнению комитета, все меры, принимаемые в отношении спортсменов из России и Белоруссии, являются законными и соответствуют Олимпийской хартии.

В МОК заявили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить спортсменов из РФ

В МОК заявили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить спортсменов из РФ

Напомним, МОК посоветовал допустить до Олимпийских игр только тех российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают СВО и не связаны с ВС РФ. Президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией санкции МОК по отношению к россиянам. По его словам, участие в Играх — это безусловное право лучших атлетов, а не привилегия для тех, кто соответствует политическим требованиям.

Обложка ©

ТАСС / AP / Rafiq Maqbool

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • мок
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров