МОК попытался оправдаться и признал, что ОИ не имеют отношения к правам человека

Международный олимпийский комитет (МОК) не считает этнической дискриминацией санкции в отношении российских спортсменов. Об этом пишет France Press, ссылаясь на заявление организации в ответ на слова президента РФ Владимира Путина.

"Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. <…> Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией", — говорится в обращении МОК.

По мнению комитета, все меры, принимаемые в отношении спортсменов из России и Белоруссии, являются законными и соответствуют Олимпийской хартии.