МОК попытался оправдаться и признал, что ОИ не имеют отношения к правам человека
МОК не согласен с Путиным, что санкции против атлетов из РФ — это дискриминация
Международный олимпийский комитет (МОК) не считает этнической дискриминацией санкции в отношении российских спортсменов. Об этом пишет France Press, ссылаясь на заявление организации в ответ на слова президента РФ Владимира Путина.
"Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. <…> Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией", — говорится в обращении МОК.
По мнению комитета, все меры, принимаемые в отношении спортсменов из России и Белоруссии, являются законными и соответствуют Олимпийской хартии.
Напомним, МОК посоветовал допустить до Олимпийских игр только тех российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают СВО и не связаны с ВС РФ. Президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией санкции МОК по отношению к россиянам. По его словам, участие в Играх — это безусловное право лучших атлетов, а не привилегия для тех, кто соответствует политическим требованиям.
ТАСС / AP / Rafiq Maqbool