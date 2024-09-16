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16 сентября, 11:45

«Вам не положено»: Российских спортсменов на Паралимпиаде оставили без традиционных подарков

Паралимпиец Вдовин: Спонсор Игр-2024 оставил спортсменов из России без телефонов

Бегун Андрей Вдовин. Обложка © ТАСС / AP / Emilio Morenatti

Бегун Андрей Вдовин. Обложка © ТАСС / AP / Emilio Morenatti

Трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что спонсор Игр-2024 в Париже оставил российских спортсменов без обещанных подарков. По словам атлета, это был единственный негативный момент на соревнованиях.

«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», — рассказал спортсмен в интервью Metaratings.ru.

Вдовин добавил, что спортсмены из РФ расстроились из-за отсутствия подарков, но потом осознали, что медали намного важнее телефонов. По его словам, это был единственный негативный момент на Паралимпиаде в Париже.

Всем участникам Олимпийских и Паралимпийских игр спонсор вручает смартфоны последней модели. В этом году российские спортсмены впервые не получили традиционных подарков.

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А ранее Life.ru писал, что Андрей Вдовин завоевал золото на Паралимпиаде в Париже. Легкоатлет победил в беге на 200 метров в классе T37 для спортсменов с нарушениями координации. Эта победа позволила Вдовину стать трёхкратным паралимпийским чемпионом.

Дарья Нарыкова
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