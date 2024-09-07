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7 сентября, 09:28

Бегун Вдовин принёс сборной России 17-е золото Паралимпиады

Бегун Вдовин выиграл золото Паралимпиады, победив на дистанции 200 метров

Обложка © VK / Паралимпийский комитет России

Обложка © VK / Паралимпийский комитет России

Россиянин Андрей Вдовин завоевал золото на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже, победив в беге на 200 метров в классе T37 для спортсменов с нарушениями координации. Это 17-е золото для сборной России.

Вдовин завершил дистанцию за 22,59 секунды, став трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он одержал победы на 400-метровой дистанции в Париже и Токио. Таким образом, сборная России увеличила свой медальный счет до 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовой медали (58 в сумме).

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В графике Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпиады

Ранее Life.ru рассказывал, что российский легкоатлет Иван Ревенко одержал победу в соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Париже. Спортсмен выполнил шесть пыток, продемонстрировав результат — 30,77 метров. Второе место по итогам состязания занял мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53).

Александра Мышляева
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