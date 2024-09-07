Бегун Вдовин принёс сборной России 17-е золото Паралимпиады

Россиянин Андрей Вдовин завоевал золото на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже, победив в беге на 200 метров в классе T37 для спортсменов с нарушениями координации. Это 17-е золото для сборной России.

Вдовин завершил дистанцию за 22,59 секунды, став трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее он одержал победы на 400-метровой дистанции в Париже и Токио. Таким образом, сборная России увеличила свой медальный счет до 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовой медали (58 в сумме).