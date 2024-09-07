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7 сентября, 06:21

В графике Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпиады

Песков допускает вероятность встречи Путина с российскими призёрами Паралимпиады

Россияне на Паралимпиаде. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Россияне на Паралимпиаде. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

В графике президент РФ Владимира Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпийских игр пока не, но он ещё будет уточняться. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет. Но планы будут верстаться», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС, планирует ли российский лидер встретиться с атлетами по возвращении из Франции.

Путин регулярно поздравляет спортсменов с медалями Паралимпиады, пояснил представитель Кремля. Он также рассказал, что решение о госнаградах для призёров Игр будет принято позже.

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Напомним, 6 сентября глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Рожков заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии были приглашены на закрытие Паралимпийских игр в Париже. Церемония пройдёт 8 сентября. Сейчас в общей сложности у россиян 16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей. Это показатель девятого места в общем зачёте Паралимпийских игр, где достижения российских и белорусских спортсменов, однако, не учитываются.

Андрей Бражников
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