В графике Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпиады
Песков допускает вероятность встречи Путина с российскими призёрами Паралимпиады
Россияне на Паралимпиаде. Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России
В графике президент РФ Владимира Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпийских игр пока не, но он ещё будет уточняться. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока в планах нет. Но планы будут верстаться», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС, планирует ли российский лидер встретиться с атлетами по возвращении из Франции.
Путин регулярно поздравляет спортсменов с медалями Паралимпиады, пояснил представитель Кремля. Он также рассказал, что решение о госнаградах для призёров Игр будет принято позже.
Напомним, 6 сентября глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Рожков заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии были приглашены на закрытие Паралимпийских игр в Париже. Церемония пройдёт 8 сентября. Сейчас в общей сложности у россиян 16 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей. Это показатель девятого места в общем зачёте Паралимпийских игр, где достижения российских и белорусских спортсменов, однако, не учитываются.