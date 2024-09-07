В графике Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпиады

В графике президент РФ Владимира Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпийских игр пока не, но он ещё будет уточняться. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет. Но планы будут верстаться», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС, планирует ли российский лидер встретиться с атлетами по возвращении из Франции.

Путин регулярно поздравляет спортсменов с медалями Паралимпиады, пояснил представитель Кремля. Он также рассказал, что решение о госнаградах для призёров Игр будет принято позже.