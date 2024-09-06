Российские паралимпийцы получили приглашение на церемонию закрытия Игр в Париже

Российские и белорусские спортсмены были приглашены на церемонию закрытия Паралимпийских игр в Париже, которая пройдёт 8 сентября. Об этом рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Рожков.

«Оргкомитет «Париж-2024» пригласил российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места», — приводит ТАСС его слова.

Однако, по словам Рожкова, на закрытие поедут не все российские паралимпийцы, поскольку уже на следующий день некоторым предстоит долгий перелёт домой через Стамбул. Тем не менее тот, кто захочет, сможет поприсутствовать на церемонии закрытия Игр.