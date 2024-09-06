Россия завоевала пять медалей в восьмой день Паралимпиады в Париже

В восьмой день Паралимпийских игр в Париже российские спортсмены добились впечатляющих результатов, завоевав пять медалей. Две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды украсили копилку отечественной сборной.

Среди ярких победителей можно отметить пловчиху Марию Павлову, которая завоевала золото в брассе на дистанции 100 метров в классе SB7, и Дарью Лукьяненко, победившую в том же виде программы, но в классе SB11. Серебряную медаль привезла Елена Прокофьева, проявившая себя в настольном теннисе в классе WS11. Бронзовые награды в этот день достались пловчихе Виктории Ищиуловой, финишировавшей третьей на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S8, и легкоатлетке Светлане Кривенок, отличившейся в толкании ядра в классе F33.

Теперь на счету российских спортсменов 53 медали, из которых 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых. Паралимпийские игры в Париже продолжаются до 8 сентября, Международный паралимпийский комитет (IPC) позволил участвовать в соревнованиях 88 российским атлетам в нейтральном статусе.