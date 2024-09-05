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5 сентября, 17:09

Российская пловчиха Павлова завоевала золото Паралимпиады с мировым рекордом

Мария Павлова. Обложка © ТАСС / dpa / Marcus Brandt

Мария Павлова. Обложка © ТАСС / dpa / Marcus Brandt

Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпийских Игр в Париже в плавании на дистанции 100 метров брассом. Спортсменке удалось установить мировой рекорд.

Павлова преодолела дистанцию за 1 минуту 26,09 секунды. Предыдущий мировой рекорд тоже принадлежал ей. 8 июня она проплыла за 1 минуту 26,86 секунды. Серебро Паралимпиады получила пловчиха из Британии Йона Ванниврит, а бронза досталась канадке Тесс Раутлифф. Девушки соревновались в категории SB7 (нарушения опорно-двигательного аппарата).

Марии Павловой 25 лет. Спортсменка стала двукратной чемпионкой Паралимпийских Игр. Первую медаль она выиграла в Токио в той же дисциплине. Также Павлова заняла третье место на Играх в Токио на дистанции 200 метров комплексом.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская пловчиха Дарья Лукьяненко победила на Паралимпиаде в Париже с мировым рекордом. Спортсменка взяла золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди соперников с нарушением зрения.

Дарья Нарыкова
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