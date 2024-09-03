Российская пловчиха Лукьяненко победила на Паралимпиаде, одержав мировой рекорд

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с нарушением зрения. Спортсменка принесла не только первое место своей стране, но и установила новый мировой рекорд.