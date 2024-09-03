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3 сентября, 19:14

Российская пловчиха Лукьяненко победила на Паралимпиаде, одержав мировой рекорд

Российская пловчиха Лукьяненко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Ralf Kuckuck

Российская пловчиха Лукьяненко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Ralf Kuckuck

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с нарушением зрения. Спортсменка принесла не только первое место своей стране, но и установила новый мировой рекорд.

Лукьяненко соревнуется в категории SM11. Россиянка завершила дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды. Ранее мировой рекорд (2 минуты 38,47 секунды) также принадлежал ей и был установлен в апреле 2024 года.

Легкоатлет из РФ Костин завоевал золото Паралимпиады в забеге на 1500 метров
Легкоатлет из РФ Костин завоевал золото Паралимпиады в забеге на 1500 метров

Ранее Life.ru сообщал, что пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото, преодолев дистанцию в 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады. А пловец из ДНР Андрей Калина принёс России победу на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата).

Александра Мышляева
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