Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 19:48

Россияне Калашян и Сафронов завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Париже

Артём Калашян (слева) и Дмитрий Сафронов (справа). Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Артём Калашян (слева) и Дмитрий Сафронов (справа). Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России

Российские легкоатлеты Артём Калашян и Дмитрий Сафронов, выступающие на Паралимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, стали призёрами в беге на 100 метров. Спортсмены выступают в классе для атлетов с нарушением координации.

Калашян преодолел дистанцию за 11,7 секунды и завоевал серебряную медаль. Сафронов пришёл третьим — его результат 11,79 секунды. Золото же досталось украинцу Игорю Цветову, который потратил на стометровку 11,43 секунды.

Легкоатлеты Костин и Кулятин стали призёрами Паралимпиады в беге на 5000 метров
Легкоатлеты Костин и Кулятин стали призёрами Паралимпиады в беге на 5000 метров

Напомним, что первую медаль Паралимпиады России принёс пловец Владимир Даниленко, завоевавший серебро. А первым золотом отметился уроженец ДНР Андрей Калина. Всего в активе сборной на данный момент 26 наград.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Франция
  • легкаятлетика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров