Россияне Калашян и Сафронов завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Париже
Артём Калашян (слева) и Дмитрий Сафронов (справа). Обложка © Telegram / Паралимпийский комитет России
Российские легкоатлеты Артём Калашян и Дмитрий Сафронов, выступающие на Паралимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, стали призёрами в беге на 100 метров. Спортсмены выступают в классе для атлетов с нарушением координации.
Калашян преодолел дистанцию за 11,7 секунды и завоевал серебряную медаль. Сафронов пришёл третьим — его результат 11,79 секунды. Золото же досталось украинцу Игорю Цветову, который потратил на стометровку 11,43 секунды.
Напомним, что первую медаль Паралимпиады России принёс пловец Владимир Даниленко, завоевавший серебро. А первым золотом отметился уроженец ДНР Андрей Калина. Всего в активе сборной на данный момент 26 наград.